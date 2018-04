Playoffs ohne Kirchheim

Vor vier Jahren in der Trainingshalle in Tübingen, mittlerweile in der 2. Liga verstreut: Julian Albus (links) ist mit Würzburg kurz vor der Rettung in der Pro B, Johannes Lischka (Mitte) spielt mit Gießen um den Aufstieg in die Pro A und Josh Young (rechts) startet mit Vechta in die Playoffs gegen Hagen.Bild: Ulmer