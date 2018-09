Pliezhäuser Ortsdurchfahrt ist dicht

Am kommenden Montag, 17. September, beginnen die Belagsarbeiten an der Pliezhäuser Ortsdurchfahrt, sowie die Kanalarbeiten in der Bachenbergstraße.

Die Bushaltestellen Baumsatz und Bachstraße werden barrierefrei umgebaut.

Parallel dazu sollen die Arbeiten am Kreisverkehr Schillerplatz starten. Während der Bauphase wird der Verkehr wechselseitig, mittels einer Ampel, an der Baustelle vorbei geführt. Außerdem beginnen die Belagsarbeiten im Bereich vom Kreisverkehr Schillerplatz bis zum Kreisverkehr Baumsatz.

Während der gesamten Baumaßnahme ist die Ortsdurchfahrt zwischen der Kreuzung Bach-/Robert-Bosch- und Baumsatzstraße bis zum Kreisverkehr Schillerplatz voll gesperrt. Der Abschnitt zwischen dem Kreisverkehr Baumsatz und der Robert-Bosch-Straße ist während der Bauzeit eingeschränkt befahrbar. Die Bauarbeiten sollen Anfang November 2018 abgeschlossen sein.

Der Verkehr durch Pliezhausen wird großräumig über die B 297 (Neckartal) und K 6764 (Rübgarten) nach Gniebel umgeleitet. Der Busverkehr wird ebenfalls umgeleitet, Ersatzhaltestellen eingerichtet.