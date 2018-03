Plötzlich war die „BI“ im Spiel

Die 43. Jahreshauptversammlung (JHV) der Ahldorfer Narrenzunft „Schmorra“ am Samstagabend in der Zunftstube wartete durchweg mit positiven Rückblicken auf. Unter der Führungsmannschaft um Zunftmeister Stefan Lachenmaier hatten sich die Rückblicke zu einer konzentrierten und vorbildlich abgespulten Hauptversammlung von einer Dreiviertelstunde entwickelt, – wäre da nicht noch am Ende der Tagesordnu...