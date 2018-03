Urbach Polizei: Bewohner legt Feuer in Asylbewerberunterkunft

Ein 22 Jahre alter Bewohner einer Asylbewerberunterkunft in Urbach (Rems-Murr-Kreis) hat nach Angaben der Polizei eine Matratze angezündet, was zu einem Brand in dem Containerdorf geführt hat.