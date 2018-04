Die Polizei gab für beide Straßen Verkehrswarnmeldungen im Rundfunk heraus. Zeitweise waren bis zu fünf Polizeistreifen im Einsatz, um die Straßen abzusichern und das Fangen der Tiere zu unterstützen. Bei einem Rind gelang das, eine einjährige Kuh entkam zunächst außer Sichtweite. Kurz nach 12.30 Uhr tauchte sie dann östlich der Kernstadt von Herrenberg in einem Wohngebiet auf. Da das Tier aggressiv war, wurde ein Tierarzt mit Blasrohr mit Betäubungspfeilen zu Hilfe gerufen. Mehrere Versuche, das Rind aus der Ferne zu betäuben, schlugen fehl. Da die Gefahr bestand, dass die aggressive Kuh auf umliegende Landstraßen oder erneut in Wohnsiedlungen lief, wurde sie am Nachmittag im Auftrag der Polizei durch einen Jäger erschossen.