Polizei setzt auf bewährtes Konzept

Stuttgart. 4,1 Millionen Menschen haben im vorigen Jahr das Cannstatter Volksfest besucht. In diesem Jahr wird mit einem ähnlichen Ansturm gerechnet. Das Thema Sicherheit steht deswegen ganz oben auf der Agenda von Veranstaltern, Polizei und Ordnungsdienst.

Für Jörg Schiebe ist es das erste Wasenfest als Leiter des Polizeireviers an der Martin-Luther-Straße in Bad Cannstatt. Seit August ist er Polizeichef. „Das bedeutet aber nicht, dass ich ein kompletter Neuling bin“, versichert er bei der Eröffnungspressekonferenz auf dem Cannstatter Wasen. Er sei ein alter Stuttgarter und habe den Wasentrubel schon in seinen Zeiten auf Streife kennengelernt.

Für das anstehende Fest verspricht der Revierleiter: „Alle dürfen sich sicher fühlen.“ Man setzte auf das alte Konzept. An den Eingängen werden verstärkt Taschen kontrolliert. Am schnellsten kommen also diejenigen auf den Wasen, die keine großen Rucksäcke oder ähnliches mitnehmen. Auch auf dem Gelände sind die Beamten präsent – unter anderem mit sichtbaren Waffen. An Brennpunkten wie zum Beispiel um die Zelte herum laufen Polizisten Streife.

„Interessant könnte es für uns am Samstag werden“, erzählt Jörg Schiebe. Einen Tag nach der Waseneröffnung, am 29. September, spielt der VfB Stuttgart in der Mercedes-Benz-Arena gegen Werder Bremen. Es zieht also nicht nur Volksfestbesucher sondern auch Fußballfans nach Bad Cannstatt. „Aber auch das bekommen wir hin“, sagt er.

Außerdem rät der neue Revierleiter, während des Festes das Auto stehen zu lassen und auf die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen. Es sei keine leichte Aufgabe, einen Parkplatz zu finden – sogar fast unmöglich.

Damit es nicht zu Streitigkeiten kommt, wenn die Zelte schließen und die Besucher zur Straßenbahn- oder S-Bahn-Station eilen, hat sich die Veranstaltungsgesellschaft „in.Stuttgart“ etwas einfallen lassen. „Freitags, samstags und vor dem Feiertag gibt es einen kostenlosen Shuttle-Bus“, erzählt Abteilungsleiter Marcus Christen. Der Bus fährt von 22 bis 1 Uhr von der Kegelenstraße zum Hauptbahnhof. Melissa Seitz