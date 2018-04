Prägende Figur für den Gäu-Sport

Als zweitältestes Kind von Luise und Friedrich Eitelbuß wurde Gotthilf Eitelbuß am 11. April 1938 in Unterjettingen geboren. Da seine Familie über die Eisenbahn nach Eutingen kam, wohnte er in einem der Bahngebäude und besuchte in Eutingen die Volksschule. An diese Zeit schloss er die Lehre als Schreiner bei der Möbel- und Bauschreinerei Götsche in Hochdorf an. Er arbeitete zwei Jahre auf dem Bau...