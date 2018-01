Prinzip Prognose

Auch im zwanzigsten Jahr wird es in Dußlingen keine höhere Grundsteuer und nach zwölf Jahren keine höhere Gewerbesteuer geben. Das beschloss der Gemeinderat in einer durchaus turbulenten Sitzung am Donnerstagabend, als der Haushaltsplan für das laufende Jahr 2018 zur Debatte stand. Vor allem die Verwaltung um Bürgermeister Thomas Hölsch und die Kämmerei-Kollegen Fritz Rall und Desiree Rotenhagen ...