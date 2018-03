Hardheim. Einer der 19-Jährigen hatte Freunde zu einer Probefahrt mit seinem Motorrad eingeladen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ein 16-Jähriger fuhr auf dem Zweirad mit, ein Gleichaltriger auf dem Seitenwagen. Nahe Hardheim wollte der 19-Jährige wenden, doch ein nachfolgender Motorradfahrer setzte zeitgleich zum Überholen an. Die beiden Motorräder stießen zusammen, ihre Fahrer wurden auf die Straße geschleudert und schwer verletzt. Sie kamen nach dem Unfall am Karfreitag in Kliniken.