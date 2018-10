Im Hintergrund übt Bozo Djurasovic mit den Unterstufen-Schülern die Basketball-Basics. Jeferson Hiller (vorne links) bestaunte einst selbst als Scholl-Schüler die Tigers-Profis – als 16-Jähriger war er anschließend jüngster Bundesliga-Debütant der Vereinsgeschichte und gehört auch in der aktuellen Saison wieder zum Kader des Zweitligisten. Die Junioren-Nationalspieler Matti Sorgius und Nemanja Nadjfeji basteln aktuell an ihrem Abitur in der Geschwister-Scholl-Schule, auch der Großteil der Nachwuchs-Teams aus NBBL und JBBL drückt im Tübinger Norden die Schulbank. Und vielleicht hat gestern ja der nächste künftige Profi-Tiger seine ersten Basketball-Schritte gemacht.