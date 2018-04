Projekt zur Wiedereingliederung älterer Häftlinge

Stuttgart/Böblingen. «Wir müssen uns den speziellen Sorgen und Nöten der alten Menschen im Strafvollzug zuwenden», sagte Generalstaatsanwalt Achim Brauneisen, Vorstand des Verbands Bewährungs- und Straffälligenhilfe Württemberg, am Mittwoch in Böblingen. Der Anteil der älteren Gefangenen in den 17 Justizvollzugsanstalten des Landes liegt derzeit bei knapp fünf Prozent, im Jahr 2000 waren es noch gut zwei Prozent.

Nach Brauneisens Worten soll das neue landesweite Verbands-Projekt «Wiedereingliederung von älteren Gefangenen» Häftlingen mit Betreuungsbedarf vor und nach der Entlassung den Weg in stationäre oder ambulante Pflege ebnen. Aufgabe speziell geschulter Berater sei, soziale Beziehungen des Häftlings wieder zu beleben, Kontakt mit Pflegeeinrichtungen aufzunehmen und dort um Vertrauen zu werben. Das Angebot einer Nachsorge für den in die Freiheit Entlassenen soll den Heimen die Aufnahme erleichtern.