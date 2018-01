Der Asylbewerber aus Gambia soll laut Anklage am 1. Mai 2015 eine Frau angegriffen haben, die er nach Hause begleitet hatte. Sie wehrte ihn erfolgreich ab. Am 24. Mai soll er dann in der Wilhelmstraße eine Frau in ein Gebüsch gezerrt, gewürgt und vergewaltigt haben. Im Oktober 2015 versuchte er es laut Anklage bei einer weiteren Frau im Alten Botanischen Garten. Passanten kamen ihr zu Hilfe. Am 24. Februar 2017 lockte er eine Frau in sein Zimmer, wo er sie vergewaltigt haben soll. Der Mann leugnet die Taten. Da er laut Papieren 20 Jahre alt ist und zum Zeitpunkt von drei Taten minderjährig gewesen sein kann, muss das Gericht entscheiden, ob Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht für ihn gilt.