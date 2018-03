Prozessbeginn: Vater soll Baby zu Tode misshandelt haben

Ellwangen. Von diesem Donnerstag an muss sich der 28-Jährige vor dem Landgericht Ellwangen wegen Körperverletzung mit Todesfolge verantworten. Dem Mann wird vorgeworfen, das Mädchen im Oktober 2016 geschüttelt und dessen Kopf gegen einen harten Gegenstand gestoßen zu haben. Wie ein Gerichtssprecher sagte, soll die Mutter zu dem Zeitpunkt nicht in der Wohnung gewesen sein. Der 28-Jährige bestreitet die Vorwürfe. Dem Sprecher zufolge gab er an, das Kind sei ihm heruntergefallen. Er hatte demnach selbst den Notarzt gerufen, als das Kind apathisch wurde. Es starb jedoch wenige Tage später (Az.: 1 Ks 41Js 17628/16).