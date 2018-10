Der 24-jährige Mössinger soll am Montagabend am Mössinger Bahnhof mit einem langen Messer einen jungen Mann angegriffen und leicht verletzt haben (wir berichteten).

Wie die Polizei berichtet, hat sich der Verdächtige widerstandslos in der Freiherr-vom-Stein-Straße festnehmen lassen. Er habe sich in einem „psychischen Ausnahmezustand“ befunden und wurde in eine Fachklinik gebracht.

Ob es sich bei dem Verdächtigen tatsächlich um den gesuchten Angreifer handelt, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Diese dauern noch an.