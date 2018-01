Ulm. Richtig überrascht hat der Transfer des Nationalspielers Leon Goretzka von Schalke 04 zum FC Bayern keinen mehr. Die Münchner hatten bereits vor Jahren den Kontakt zu dem höchst talentierten Mittelfeldakteur geknüpft. Nach seinen überzeugenden Auftritten vergangenen Sommer im Confed Cup gingen die Verantwortlichen in die Vollen. Mit der Kraft des Rekordmeisters, was die sportliche Perspektive betrifft, und einem hoch dotierten Vertrag über vier Jahre hatten sie überzeugende Argumente.

Präsident Uli Hoeneß und dem Vorsitzenden des Klubvorstands, Karl-Heinz-Rummenigge, ist mit der Verpflichtung Goretzkas jedoch auch ein eindrucksvoller Coup in dem immer härter geführten Wettbewerb mit den Konkurrenten auf europäischer Ebene gelungen. In dieser Phase, da die besten Spieler der Bundesliga in Scharen dem Lockruf des schnellen Geldes aus dem Ausland folgen und, praktisch widerstandslos, bevorzugt zu den finanziell besser gestellten Vereinen auf der britischen Insel wechseln, haben es die Bayern geschafft, einen der begehrtesten deutschen Profis an die Isar zu lotsen.

Die Münchner unterstreichen damit ihren hehren Anspruch, junge Spieler mit Potenzial im eigenen Klub zu Weltstars aufzubauen – wie es ihnen zuletzt mit Lahm und Müller, Ribéry und Robben gelang.

Goretzka wird auch in Zukunft durch die deutschen Stadien wirbeln, was durchaus als Punktsieg für die ganze Bundesliga und ihre Anhänger bewertet werden kann. Selbst wenn es nur ein Volltreffer auf dem Transfermarkt ist: Nach den enttäuschenden bis blamablen Auftritten im Europapokal des vergangenen Herbstes war dieser Erfolg besonders wichtig.