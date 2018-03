Bad Bellingen. Die Schraube habe die 21-Jährige am Dienstag am Kinn getroffen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Sie konnte ihr Auto bis zur nächsten Anhaltestelle fahren und fuhr später selbstständig ins Krankenhaus. Kurz zuvor hatte ein Auto auf der Gegenfahrbahn ein Rad verloren. Die Polizei geht davon aus, dass der Bolzen von diesem Rad stammte. An dem Auto war vorher wegen einer Panne ein Rad gewechselt worden. Die Polizei ermittelt nun, warum sich das Rad löste.