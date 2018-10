Stuttgart. Bei dem Unfall verletzte sich auch ein zwölf Jahre altes Mädchen, das in der Bahn gestürzt war, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Der 70 Jahre alte Radfahrer stand den Angaben zufolge unter Alkoholeinfluss. Er wollte im Stadtteil Wangen mit seinem Rad auf eine Brücke abbiegen und fuhr an mehreren wartenden Fahrzeugen vorbei. Dabei wurde er von der Stadtbahn der Linie U 13 erfasst. Der Senior trug keinen Helm. Er wurde am Freitagabend mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik gebracht.