Ein Radfahrer wurde bei einem Vorfahrtsunfall leicht verletzt, weil der Autofahrer unachtsam war. An der Einmündung der Straße „Am Schäferstich“ in die Freudenstädter Straße ist ein 18-jähriger Radfahrer bei einem Vorfahrtsunfall leicht verletzt worden. Ein 30-jähriger Renaultfahrer wollte vom Schäferstich nach links in die Freudenstädter Straße abbiegen. Hierbei übersah er den von links kommenden Radfahrer und stieß mit ihm zusammen. Dabei verletzte sich der 18-Jährige Radfahrer leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. Der Einsatz eines Rettungsdienstes war nicht nötig.