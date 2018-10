Rateshow „Dingsda“ wieder da

Köln. Vielleicht werden sie heute vor dem Fernseher sitzen. Fast 40 Jahre alt, neben dem eigenen Kind auf der Couch und mit den ersten grauen Haaren auf dem Kopf – aus den Kindern, die 1985 in der Sendung „Dingsda“ die Welt erklärten, sind längst Erwachsene geworden. Von heute an können sie nun erleben, wie das eingemottete Showkonzept zurück auf den Bildschirm kommt. Die ARD probiert es noch mal mit „Dingsda“ – mehr als 30 Jahre nach der Erstausstrahlung. Moderator Fritz Egner (69) ist nicht mehr dabei; er übergibt an Mareile Höppner (41).

Ansonsten hat sich am Konzept nicht viel verändert. Kinder im Alter von vier bis acht Jahren erklären einen Begriff – und Erwachsene müssen ihn raten. Der Bayerische Rundfunk, der die Federführung für die Show hat, verspricht eine moderate Auffrischung, unter anderem mit neuen Spielrunden. Die Erwachsenen-Teams sind prominent besetzt, etwa mit Schauspielerin Veronica Ferres (53) und TV-Sternchen Daniela Katzenberger (32). Es geht um 3000 Euro für einen guten Zweck. dpa

Info „Dingsda“ von heute an, immer freitags, 18.50 Uhr, ARD.