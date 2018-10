Ratten zerstören 8000 Bücher

Hans-Herwig Geyer ist sauer. Der Pressesprecher und Leiter der Hochschulkommunikation an der Universität Stuttgart ist davon überzeugt, dass es nicht so weit hätte kommen müssen. In der Universitätsbibliothek haben Ratten fast 8000 Bücher zerstört. Dabei entstand ein Schaden von etwa 200 000 Euro.

Im Januar haben Mitarbeiter der Uni die Nagetiere das erste Mal im Stuttgarter Stadtgarten gesichtet. Wenig später entdeckten sie auch Kot in den Bücherregalen im Bibliotheksgebäude der Universität. Die Ratten hatten einen Weg ins Innere gefunden. Wie ist inzwischen auch klar: „Ein Rückschlagventil in einem Wasserrohr fehlte“, erzählt Geyer. Dass die Rohre und Leitung nicht mehr intakt sind, ist schon lange kein Geheimnis mehr. „Wir haben vor Jahren dem Universitätsbauamt Stuttgart und Hohenheim gemeldet, dass das Gebäude stark sanierungsbedürftig ist“, erzählt er weiter. Auch die Fassade müsse neu gemacht werden.

Geyer kann dem Vorfall zwei positive Dinge abgewinnen. Zwar wurden 8000 Bücher aus der sozial-, wirtschaft- und rechtswissenschaftlichen Literatur zerstört, doch die Exemplare sind aus den 60er und 80er Jahren und damit noch relativ neu. „Irgendwie haben wir ein bisschen Glück gehabt. Die Bücher waren in der Wiederbeschaffung nicht allzu teuer“, erzählt der Pressesprecher. „Anders wäre es bei unseren historischen Architektur-Zeichnungen oder wertvollen Buchbänden gewesen.“ Außerdem sieht der Leiter der Hochschulkommunikation die Rattenplage als eine Art Weckruf. Das Universitätsbauamt hat nach dem Vorfall die maroden Rohre so weit repariert, dass die Nager nicht ins Gebäude gelangen. Doch damit sei es nicht getan – Sanierungsarbeiten sind laut Geyer unumgänglich. Auch damit die Ratten nicht wieder ihr Unwesen treiben.

Universität ist am Zug

Dass es noch nicht zur Sanierung gekommen ist, liege nicht am Universitätsbauamt, betont Edwin Renz. „Wir warten auf eine Nutzungsanforderung der Universität“, erzählt der stellvertretende Amtsleiter von der Abteilung Vermögen und Bau der Behörde. Darin müssen die Verantwortlichen festlegen, wie es weiter geht mit der Bibliothek, welche Pläne man hat und welche technischen Anforderungen erfüllt werden müssen. Erst dann könne die Sanierung geplant werden.

Warum die Universität überhaupt mit den Ratten zu kämpfen hat, liegt für Geyer auf der Hand. „Mir begegnet das Problem jeden Morgen bei der Arbeit. Der Stadtgarten wird oft als Partyzone genutzt. Es liegen Pizzareste, Alkoholflaschen und ähnliches herum“, berichtet er. Der Pressesprecher der Uni Stuttgart bezeichnet sich inzwischen selbst als kleinen Rattenexperte. Er weiß: Das ist perfekter Nährboden für die Nager. Die Stadt würde sich zwar einmal in der Woche um die Reinigung kümmern, das könne aber häufiger passieren.

Appell an die Bürger

Die Stadt Stuttgart hatte bisher das „Großstadtproblem Ratten“, wie es Pressesprecher Sven Matis nennt, im Stadtgarten noch nicht wirklich auf dem Schirm. „Uns war nicht klar, wie schlimm es ist“, sagt er. Man werde aber die Reinigung des Geländes weiter in den Fokus rücken und über Maßnahmen diskutieren, um das Problem zu bekämpfen. Matis appelliert aber auch an die Stuttgarter, die den Garten nutzen: „Eigentlich sollten Müll und Essensreste aber erst gar nicht dort liegen gelassen werden.“

Die Mitarbeiter der Abfallwirtschaft hingegen gehen davon aus, dass die vielen Baustellen die Ratten aufgescheucht haben und in ein für sie „angenehmeres Umfeld“ – also die Uni – vertrieben haben.