Eine der wenigen Ausnahmen – vom Wetter mal abgesehen – ist die Tabakindustrie. Der ging es zu den Zeiten, als unsereins zu fünft im engen R4 drei Stunden lang nach Freiburg fuhr und jeder eine halbe Packung Roth-Händle rauchte, prächtig.

Gleich hinter dem Mauerfall hat in der Folgezeit das Rauchverbot den Spitzenrang in der Liste der historischen Sensationen erreicht. Niemand konnte sich vor 30 Jahren noch vorstellen, dass Raucherinnen und Raucher überall ausgegrenzt und diskriminiert würden – im Bierzelt, auf dem Bahnhof, im Büro und sogar auf der Zigarettenschachtel, wo ihnen ein baldiger und qualvoller Tod vorausgesagt wird.

Wie die Tabakindustrie dies bis heute überlebt hat, zählt zu den großartigen Beispielen findigen Unternehmertums. Die Branche erfand zum Beispiel die E-Zigarette und passte sich überdies geschmeidig an den Zeitgeist an. Auf ihrer Messe Intertabac in Dortmund zeigen die Zigaretten-Leute ein Feingefühl für Andersartige, das ihnen selbst verwehrt wird: Es gibt „Nichtraucherzonen“. Ob sie in den vollgequalmten Rängen gefunden werden, muss sich erst noch zeigen. Helmut Schneider