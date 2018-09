„Regieren nicht um jeden Preis“

Tuttlingen. Es hätte ein wenig aufregender Parteitag werden können für die baden-württembergische SPD. Bei der Landesvertreterversammlung am Samstag in Tuttlingen ging es eigentlich um die Wahl der Kandidaten für die Bundesliste für die Europawahl im Mai 2019. Für die ersten drei Plätze schicken die Sozialdemokraten die EU-Parlamentarierin Evelyne Gebhardt (Hohenlohe), die SPD-Generalsekretärin Luisa Boos (Emmendingen) und die Rechtsanwältin Dominique Caroline Odar (Rhein-Neckar) ins Rennen.

Doch angesichts der Turbulenzen in Berlin wurde das Treffen auch eine Plattform für starke Forderungen: Mit der großen Koalition und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) ging die Südwest-SPD hart ins Gericht. Der Landesvorstand verlangte in Tuttlingen gar die Entlassung Seehofers. „Frau Merkel lässt dem Innenminister einen Skandal nach dem anderen durchgehen. Er torpediert seit Monaten die Regierung“, heißt es in dem Beschluss. „Regieren heißt führen. Frau Merkel ist in der Verantwortung. Wir fordern den Rücktritt von Horst Seehofer.“

Zugleich betonte die baden-württembergische SPD-Landesvorsitzende Leni Breymaier, die große Koalition nicht zu allen Konditionen weiter bestehen lassen zu wollen. Man habe sehr viel bewegt in der Bundesregierung und vieles auf den Weg gebracht, was eine Jamaika-Koalition nicht geschafft hätte, sagte sie. Deshalb gehöre sie auch nicht zu jenen, die die Koalition leichtfertig infrage stellten. Aber: „Um jeden Preis muss sie auch nicht erhalten bleiben, und mit jeder Demütigung auch nicht.“

Den Genossen war vor allem die Aussage Seehofers, Migration sei die Mutter aller Probleme, sauer aufgestoßen. Damit habe er in diesem Land 20 Millionen Menschen beleidigt, sagte Breymaier. Sie unterstützte in ihrer Rede auch den Brief, den die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles an Bundeskanzlerin Merkel (CDU) und Seehofer geschickt hatte mit dem Vorschlag, die geplante Beförderung des bisherigen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen nochmals zu beraten. „Andrea Nahles hat mit ihrem Brief an Merkel und Seehofer gezeigt, dass sie die Größe hat zu sagen, hey, wir haben einen Fehler gemacht“, sagte Breymaier. dpa