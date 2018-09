Regionalplan: Bauvoranfrage wurde abgelehnt

Hier florierte mal das Geschäft. Da, wo im letzten Jahr noch ein Textil- und Schuh-Discounter standen, sieht es nun etwas trostlos aus. Das Feuer Mitte Dezember vergangenen Jahres zerstörte einen Bekleidungs- und einen Schuhmarkt an der Nagolder Straße in Pfäffingen. Ursache war ein technischer Defekt an der Beleuchtungsanlage. Bild: Metz