Rottenburg. Der Festgottesdienst finde am 22. April statt, teilte die Diözese am Donnerstag mit. Die Aktion stehe unter dem Leitwort «Miteinander. Versöhnt. Leben. - Gemeinsam für ein solidarisches Europa!» Das Hilfswerk mit Sitz im bayerischen Freising unterstützt Projekte in Mittel-, Ost- und Südosteuropa zur Erneuerung des dortigen kirchlichen und gesellschaftlichen Lebens. Seit dem Jahr 1993 half Renovabis bei rund 23 000 Projekten mit einem Gesamtvolumen von 715 Millionen Euro.