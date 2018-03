Rießle will Serie bei Weltcup in Schonach fortsetzen

Schonach. Zwar steht der Japaner Akito Watabe vor dem Wochenende schon als Gesamtweltcup-Sieger fest, nach zuletzt drei Siegen in Serie könnte der Team-Olympiasieger Rießle mit weiteren guten Ergebnissen beim Schwarzwald-Pokal aber noch am Norweger Jan Schmid vorbei auf Rang zwei vorrücken. «Vor zwei Wochen haben wir das noch nicht für möglich gehalten», sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch bei fis-ski.com. Seine Athleten seien aber körperlich noch gut in Form, mental werde es nun zum Saisonende hin allerdings schwierig.

Auch die weiteren deutschen Goldmedaillen-Gewinner von Pyeongchang Eric Frenzel, Johannes Rydzek und Vinzenz Geiger treten am Samstag (12.00 Einzel Normalschanze/10 Kilometer) und am Sonntag (10.00 Uhr Einzel Normalschanze/15 Kilometer) auf der Langenwaldschanze und in der Loipe im Wittenbachstadion an. Dabei geht es für das Team des Deutschen Ski-Verbandes auch noch um den Sieg im Nationencup. Dort übernahm das DSV-Team am vergangenen Wochenende in Klingenthal die Führung von Norwegen und will sie in Schonach verteidigen.