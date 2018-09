„Rimpo“ muss nun ohne ihn auskommen

Es ist nicht lange her, da sah man Klaus Reihle noch in dem Laden stehen, mit dem er so verwachsen war. Im April konnte man ihm hier jederzeit begegnen, er war wie immer putzmunter, hilfsbereit und bestens informiert über Wege und Irrwege der Musikbranche.Man sieht ihn vor sich, wie er mit elegantem Schwung und traumsicher die Platten aus dem Regal an der Kasse zog und in die Hüllen steckte, die ...