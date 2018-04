Unterschneidheim. Wie die Polizei mitteilte, scherte der Biker am Freitagnachmittag in einer Kurve aus und prallte mit voller Wucht gegen ein entgegenkommendes Auto. Der 45-jährige Motorradfahrer wurde von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die 75 Jahre alte Frau am Steuer des Autos kam mit leichten Blessuren davon.