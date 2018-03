Roller-Fahrer schwer verletzt

Ein 57-jähriger Roller-Fahrer ist bei einem Unfall, der sich am Freitagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, an der Kreuzung der Ziegeleistraße mit der Schulstraße und der Weikersthalstraße ereignet hat, erheblich verletzt worden. Eine 52-jährige Frau wollte mit einem VW Passat von der Ziegeleistraße kommend auf die genannte Kreuzung fahren. Hierbei missachtete die Frau die Vorfahrt des Roller-Fahrers, der sich von rechts auf der Schulstraße der Kreuzung näherte. Bei einem folgenden Zusammenprall stürzte der 57-Jährige und zog sich Verletzungen an den Beinen zu. Nach einer Erstbehandlung durch die mit einem Notarzt eintreffenden Rettungskräfte wurde der Mann mit einem Rettungswagen in die Klinik nach Herrenberg gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.