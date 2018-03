Trotz einer 0:3-Niederlage (18:25, 23:25, 19:25) gegen die Rhein-Main Volleys feierten die 2000 Zuschauer in der Tübinger Paul-Horn-Halle am Sonntag den Volleyball-Bundesligisten TV Rottenburg mit stehenden Ovationen, was Hans Peter Müller-Angstenberger Tränen in die Augen trieb. „Es macht einen so traurig, dass wir den Leuten sportlich so wenig zurückgeben konnten“, sagte der TVR-Trainer nach dem Spiel.

Die Rottenburger Volleyballer stecken seit Ende Oktober auf dem vorletzten Tabellenplatz der Bundesliga nur noch vor den Bergischen Volleys fest.