Stuttgart. . „Ich musste nie länger als zehn Minuten warten“, sagt Michael Kuhn. Er habe das neue Ruftaxi, das gerade von der Moovel-Gruppe in Stuttgart getestet wird, mehrfach genutzt. „Es läuft super“, sagt der Pressesprecher der Firma. Konkrete Zahlen wollte er jedoch nicht nennen.

Seit Ende 2017 testet das Tochterunternehmen des Daimlerkonzerns mit zunächst zehn Fahrzeugen das Stuttgarter Mitfahrangebot unter der Bezeichnung Flex Pilot. Im Wesentlichen geht es darum, dass Fahrgäste ein Auto bestellen können, das sie nach Hause bringt. Wenn mehrere Kunden ein ähnliches Ziel haben, müssen sie sich das Ruftaxi teilen.

Das Unternehmen möchte in der Probephase herausfinden, ob die Idee vom Route-Sharing auch den Anforderungen der Realität in Stuttgart entspricht. „Wegen Zusteigern soll es keine Umwege geben,“ erläutert Kuhn. Es sollen aber Fahrten, die in eine ähnliche Richtung führen, gebündelt werden. Wenn die Testphase abgeschlossen ist, wird das System an die Stuttgarter Straßenbahnen AG übergehen und unter dem Namen SSB-Flex den regulären Betrieb aufnehmen. Kuhn erwartet, dass dies im Juni der Fall sein wird.

„Es geht um die Zukunftsgestaltung des ÖPNV“, erläutert SSB-Sprecherin Birte Schaper. Das Angebot, das über eine App gebucht werden kann, werde individuelle Fahrten bündeln. In der Landeshauptstadt sind Abhol- und Absetzpunkte festgelegt. Sie werden auf dem Smartphone angezeigt. Kunden sollen es nie weiter als 200 Meter zum nächsten Punkt haben. dgr