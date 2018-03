Moskau. Ganz symmetrisch fiel die Antwort nicht aus. Die russische Botschaft in Washington hatte per Twitter zu einer Abstimmung aufgerufen: „Welches US-Generalkonsulat würden Sie in Russland schließen?“ Zur Auswahl standen Jekaterinburg, Sankt Petersburg und Wladiwostok. Von über 57.000 Teilnehmern stimmte eine Mehrzahl von 47 Prozent für das US-Konsulat in Sankt Petersburg.

Gemäß dieses volksdiplomatischen Strafaktes verkündete Außenminister Sergej Lawrow am Donnerstagabend die Antwort auf die Sanktionen des Westens gegen die russischen auswärtige Vertretungen: „Die Maßnahmen werden spiegelbildlich sein und noch mehr.“ Russland weist 60 US-Diplomaten aus und schließt das Petersburger US-Konsulat. So wie die USA 60 russischen Landesvertretern und dem russischen Generalkonsulat in Seattle das Bleiberecht entzogen hatten. Außerdem kündigte Lawrow an, man werde auch diplomatisches Personal der anderen Länder, die Anfang der Woche russische Diplomaten ausgewiesen hatten, in gleicher Zahl nach Hause schicken. Das betrifft 68 Diplomaten aus 24 Ländern, darunter vier Deutsche.

Sankt Petersburg ist die zweitgrößte Stadt des Landes, in der jährlich 120.000 amerikanische Kreuzfahrt-Touristen flanieren. Dort erhielten 2017 fast 32.000 Russen US-Visa. „Diese Verschlechterung trifft vor allem einfache Leute“, sagt der liberale Politiker Wladimir Ryschkow. „Die Schlangen nach Visa werden noch länger, die Russen reisen weniger, die russische Gesellschaft wird sich noch mehr isolieren, die staatliche Propaganda noch lauter über die Russophobie des Westens wettern.“

Das offizielle Russland konzentriert sich jetzt auf den Ex-Geheimdienstler Sergej Skripal und seine Tochter Julia, deren Vergiftung im englischen Salisbury die Krise ausgelöst hatte. Außenminister Sergej Lawrow verwies auf die britischen Meldungen über den sich bessernden Gesundheitszustand Julia Skripals, und forderte erneut, seinen Diplomaten Zugang zu der russischen Staatsbürgerin zu gewähren. London, das Russland für den Anschlag verantwortlich macht, hatte das aus Sicherheitsgründen abgelehnt. Außerdem sagte Lawrow, man habe eine Sondersitzung der Organisation zum Verbot chemischer Waffen (OPCW) beantragt, er gehe davon aus, dass die westlichen Partner dem nicht auswichen. „Sonst haben wir eine weitere Bestätigung, dass alles, was geschieht, eine grob angezettelte Provokation ist.“ Inzwischen arbeiten OPCW-Experten vor Ort mit den Kampfstoffspuren. Aus britischer Sicht macht es kaum Sinn, mit den Russen zu verhandeln, bevor die Ergebnisse nicht vorliegen.