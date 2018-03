Freiburg. Die Breisgauer treten am 16. April (20.30 Uhr) beim FSV Mainz 05 an. Das ergaben die Ansetzungen für die letzten sieben Spieltage der Saison, die die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag bekannt gab. An den Spieltagen 28 bis 34 spielt die abstiegsgefährdete Elf von Trainer Christian Streich, die an diesem Sonntag (18.00 Uhr/Sky) den Rekordmeister Bayern München empfängt, sechsmal samstags.

Auch der Landesrivale VfB Stuttgart trägt sechs seiner sieben letzten Saisonspiele samstags aus. Nur die Partie bei Borussia Dortmund findet am 8. April und damit an einem Sonntag (15.30 Uhr) statt. Zunächst versucht der Aufsteiger jedoch, beim 1. FC Köln an diesem Sonntag (15.30 Uhr/Sky) drei weitere Punkte im Kampf gegen den Abstieg zu holen.