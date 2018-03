SC Freiburg verlängert mit Fußballerin Hegenauer

Freiburg. Wie die Breisgauerinnen am Freitag mitteilten, hat die 25-Jährige ihren am 30. Juni auslaufenden Vertrag verlängert. Zur Laufzeit der neuen Vereinbarung machte der Verein wie üblich keine Angaben. Hegenauer sei ein wichtiger Eckpfeiler der Mannschaft, sagte Trainer Jens Scheuer. «Sie hat sich in den letzten Jahren auf ihrer Position im zentralen Mittelfeld sehr gut entwickelt und zeigt in jeder Spielminute, wie wichtig sie für unser Team ist.» Am Donnerstag hatte Außenbahnspielerin Jobina Lahr (26) ihren am Saisonende auslaufenden Vertrag beim SCF verlängert.