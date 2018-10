SG Sonnenhof Großaspach trennt sich von Trainer Hildmann

Aspach. Als Begründung nannte der Club in der Mitteilung vom Freitag «die sportliche Entwicklung im Jahr 2018, die bisherige Punktausbeute in der Liga und das wiederholte Aus im wfv-Pokal». Der Verein steht mit nur einem Sieg aus zehn Spielen auf einem Abstiegsplatz. Hildmann trainierte die Mannschaft seit Sommer 2017. Auf das Spiel gegen die Würzburger Kickers am Montagabend wird das Team von Co-Trainer Zlatko Blaskic vorbereitet.