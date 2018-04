Stuttgart. Boos wirbt nach eigenen Angaben erneut für eine Kindergrundsicherung. Der Parteitag am Sonntag in Wiesbaden müsse einen entsprechenden Beschluss fassen, um restlos alle Kinder vor Armut zu schützen, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Aktuell seien mehr als 2,5 Millionen Kinder in Deutschland von Armut betroffen, insbesondere Kinder von Alleinerziehenden.

Nach ihren Vorstellungen sollen alle kindsbezogenen Leistungen zusammengefasst und nach dem Einkommen der Erziehungsberechtigten versteuert werden - unter Beibehaltung der Freibeträge. «Wer keine Einkommenssteuer bezahlt, erhält also die volle Leistung», sagte die Sozialdemokratin. «Wer viel verdient, zahlt demnach auch mehr Steuern, profitiert aber weiterhin vom Freibetrag». Für sie zählt die Kindergrundsicherung zu den sozialdemokratischen Kernanliegen.

Beim SPD-Sonderparteitag in Wiesbaden soll Andrea Nahles offiziell zur neuen Bundesvorsitzenden gewählt werden. Bislang hat Olaf Scholz das Amt kommissarisch inne, seitdem Martin Schulz als Bundeschef zurückgetreten war.