SPD-Linke Mattheis findet Maaßen-Kompromiss akzeptabel

Stuttgart. «Das ganze Trauerspiel ist eines, das man natürlich vor diesem Ergebnis nicht vergisst», sagte die Ulmer Bundestagsabgeordnete am Montag im SWR2-Tagesgespräch. «Aber trotzdem: Sonderbeauftragter, keine Gehaltsstufe höher, keine Belohnung, das ist ja nun mal ein Ergebnis, mit dem kann man einigermaßen leben.»

Maaßen soll im Innenministerium von Horst Seehofer (CSU) Sonderberater im Rang eines Abteilungsleiters werden und so viel verdienen wie bisher. Somit ist die geplante Beförderung zum Innenstaatssekretär mit höheren Bezügen vom Tisch. SPD-Parteichefin Andrea Nahles hatte die Lösung mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Seehofer ausgehandelt.

Sie finde es in Ordnung, wenn man Fehler korrigiere, sagte Mattheis mit Blick darauf. «Ich finde, das muss auch in der Politik erlaubt sein - und das erwarte ich auch in der Politik.»