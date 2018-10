SPD will aus Mitgliederentscheid gestärkt hervorgehen

Stuttgart. Am Donnerstagabend hatte der SPD-Vorstand nach Angaben eines Sprechers mit großer Mehrheit für eine Mitgliederbefragung zum Parteivorsitz votiert. «Der Prozess soll Klarheit schaffen und die Grundlage für einen Aufbruch in die Zukunft sein. Wir wollen aus diesem Wettbewerb insgesamt gestärkt hervorgehen», sagte der Sprecher am Freitag. Zur Wahl stehen Amtsinhaberin Leni Breymaier und der Bundestagsabgeordnete Lars Castellucci, der Vize-Parteichef ist. Bewerber können sich noch bis Sonntag (14.10.), 24.00 Uhr, melden.