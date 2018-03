Heilbronn. Der Jugendliche sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Den Ermittlungen zufolge war der Junge auf dem Bauch liegend durch den Flur einer Schule gerutscht. An einer Schallschutzwand kam der Schüler zur Ruhe.

«Als er sich mit den Füßen von der Wand abstieß, löste sich diese aus den Verankerungen und fiel auf den Schüler», teilte die Polizei über den Vorfall mit, der sich am Donnerstag ereignet hatte. Das Teil ist drei mal einen Meter groß und wiegt zwischen 150 und 200 Kilogramm.