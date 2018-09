Burkhard C. Kosminski posiert an einem Baum. Foto: Bernd Weissbrod/Archiv dpa/lsw

Mannheim Schauspielchef Kosminski: Start erst im November

Beim großen Umbruch am Staatstheater Stuttgart mit drei neuen Intendanten in allen Sparten muss Schauspielchef Burkhard C. Kosminski mit seinem Start am längsten warten.