Berlin. Die Bundesregierung will ältere Dieselautos nun doch auch technisch nachbessern lassen, um die Auswirkungen von Fahrverboten zu verringern. „Wir werden uns technische Gedanken machen, wie wir bestehende Fahrzeuge noch sauberer bekommen“, kündigte Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) an. Weitere Details dazu nannte er jedoch noch nicht. Außerdem will der Bund über neue Anreize für Besitzer älterer Diesel nachdenken, damit diese auf neue Modelle umsteigen.

Seit Monaten ist umstritten, ob die Abgasreinigung bei Euro-5-Diesel-Pkw nicht nur über die Motor-Software, sondern auch durch Umbauten an Motor und Abgasanlage nachgerüstet werden soll. Hintergrund der Debatte ist, dass in vielen deutschen Städten Fahrverbote drohen, weil die Luft zu stark mit Stickoxiden belastet ist. Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) hatte sich dafür ausgesprochen, Hardware-Nachrüstungen auf Kosten der Autobauer schnell anzugehen. Scheuer war bisher dagegen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte eine Entscheidung im September angekündigt. Der politische Druck steigt, denn auch Frankfurt plant ab 2019 ein Fahrverbot für ältere Diesel. Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) reagierte erfreut auf Scheuers Überlegungen. Es sei gut, dass Berlin jetzt offenbar bereit sei, bei der Hardware-Nachrüstung nachzugeben, sagte ein Sprecher. dpa