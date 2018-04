Die Polizei hat am Sonntagnachmittag eine Prügelei zwischen zwei Mädchengruppen verhindert. Nachdem den Beamten gemeldet worden war, dass sich die beiden Gruppen treffen und aufeinander losgehen wollen, stellten sie gegen 16.30 Uhr auf dem Kelternplatz tatsächlich eine größere Menschansammlung fest. Die Stimmung unter den etwa 40 Jugendlichen sei aggressiv gewesen, vermelden die Beamten. Einige seien beim Eintreffen der Polizei sofort geflüchtet. Erst unter Androhung der Arrestzelle verließen die anderen Mädchen den Platz.

Am Bahnhof mischte sich ein unbeteiligter 17-Jähriger ein. Er trat nah an die Beamten heran, beleidigte sie und drohte ihnen Schläge an. Auch er erhielt einen Platzverweis, dem er ebenfalls nur widerwillig nachkam. Weshalb sich die Jugendlichen zur Schlägerei treffen wollten, ist nicht bekannt. Lediglich den 17-jährigen Pöbler vom Bahnhof erwartet nun ein Verfahren wegen Beleidigung.ST