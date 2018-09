Schwierige Suche nach Personal

Stuttgart. Qualifiziertes Personal ist schwer zu finden. Das muss die Landeshauptstadt feststellen. Verwaltungsbürgermeister Fabian Mayer (CDU) sprach bei der Vorstellung des Personalberichts 2018 von einer „zentralen Herausforderung“. Die Stadt, ohne ihre Eigenbetriebe, hatte vor, in diesem Jahr mehr als 400 zusätzliche Stellen zu besetzen. Zudem wurden bei 148 Posten Befristungsvermerke gestrichen oder verlängert.

Das Durchschnittsalter der Rathausbediensteten samt Eigenbetrieben ist in den vergangenen fünf Jahren stetig auf jetzt 45,6 Jahre gestiegen. Gleichzeitig sinkt wieder das Durchschnittsalter, in dem die Verwaltungsmitarbeiter in Rente oder in die Altersteilzeit gehen. Dies führt dazu, dass jährlich eine wachsende Zahl von Mitarbeitern ersetzt werden muss. Sind es derzeit etwa 160, müssen 2033 etwa 450 Rentner ersetzt werden, prognostiziert Personalamtsleiter Bernd Reichert. Danach werde die Zahl der Ausscheidenden sinken.

Ersatz zu finden, ist schwierig, zumal laut Reichert die Zahl der Bewerbungen deutlich gesunken ist. Der demographische Wandel und die gute Konjunktur bei niedriger Arbeitslosigkeit führten zu einem schwierigen Stellenmarkt für Arbeitgeber.

Immer mehr Bedienstete

Die Verwaltung, ohne Eigenbetriebe, verfügt im kommenden Haushaltsjahr über mehr als 10 600 Planstellen. Damit sind seit 2009 rund 2500 Stellen hinzugekommen. Allerdings ist fast jede zehnte Planstelle nicht besetzt, im Jugendamt waren es am Ende des zweiten Quartals 2018 fast 16 Prozent. In dieser Abteilung sind auch die Erzieherinnen der Kindertagesstätten aufgeführt. Um dem Rechtsanspruch nach solchen Plätzen besser nachkommen zu können, hat die Stadt seit 2009 etwa 1150 zusätzliche Planstellen im Kita-Bereich geschaffen. Hier sind allerdings bei der Stadt rund 200 Stellen noch frei. Gebraucht würden jedoch viel mehr, da einige tausend Kinder auf Kita-Plätze warten.

Mit der Werbekampagne „Stuttgart von Beruf“, mit Zulagen und Vergünstigungen wie dem Jobticket versucht die Landeshauptstadt ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, berichteten Mayer und Reichert.

Die Stadträte regten an, um Mitarbeiter mit besseren Aufstiegschancen, höheren Einstiegsgehältern und attraktiven Arbeitsbedingungen zu werben. Auch über den Kauf von Wohnungen für Mitarbeiter könne nachgedacht werden. Die Stadtverwaltung hat eine Frauenquote von 64,1 Prozent. Frauen nehmen 48,9 Prozent der Führungsposten ein, hierzu zählen auch die Leiterinnen der Kitas. Daniel Grupp