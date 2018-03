Reilingen. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, fuhr am Mittwoch der 47 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters auf ein Taxi mit zwei Fahrgästen auf. Das Taxi schleuderte auf den rechten Fahrstreifen und krachte in das Auto einer 59-Jährigen. Die beiden Kunden des 58-jährigen Taxifahrers wurden mit schweren Verletzungen in die Klinik geflogen. Die anderen Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. Die Polizei ermittelt gegen den Fahrer des Kleintransporters: Sie geht davon aus, dass er abgelenkt war; von was, konnten die Beamten allerdings nicht sagen. Sie schätzen den Schaden auf rund 30 000 Euro.