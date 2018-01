Stuttgart. Seit 1. Januar 2016 greift die kommunale Satzung zum Zweckentfremdungsverbot in Stuttgart. Sie umfasst 13 Paragrafen, drei städtische Mitarbeiter sind für die Durchsetzung zuständig. Im Rathaus hofft man, die Zahlen noch steigern zu können. Bis zu 400 Wohnungen sollen in den kommenden Jahren dem Leerstand entrissen werden.

Verstöße gegen die Satzung ahndet die Stadt als Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld. Das kann bis zu 50.000 Euro betragen – rein theoretisch. Faktisch wurde noch niemand ertappt, der die Zweckentfremdung seiner Immobilie bewusst verschleiert hätte: Es gibt keine Auskunftspflicht. Internetportale, die Ferienwohnungen anbieten, müssen gegenüber dem Baurechtsamt keine Angaben zum Besitzer machen. So sind die Amtsmitarbeiter auf Hinweise aus der Nachbarschaft angewiesen oder auf Zufallsfunde.

Eigentümer können sich gegen Gebühr eine Zweckentfremdung auch genehmigen lassen. Über 223.000 Euro verbuchte die Stadtkasse bisher als Ausgleichszahlungen. Das Geld werde für die Wohnbauförderung verwendet, heißt es aus dem Rathaus.

Weist der Eigentümer nach, dass seine Wohnung bereits vor dem 1. Januar 2016 dauerhaft fremdgenutzt wurde, greift bei ihm die Satzung zudem nicht. Das, so schätzt der Abteilungsleiter für Verwaltung und Recht, Rainer Grund, dürfte den Großteil der Immobilien ausmachen, die dem Mietwohnungsmarkt vorenthalten werden. Ein Gebot, das den Eigentümer verpflichten würde, auf Aufforderung an die Kommune zu vermieten, die sich dann um geeignete Mieter kümmern würde, scheitert derzeit am Landesrecht.

Die Satzung hat den 31. Dezember 2020 als Ablaufdatum. Bis dahin muss der Gemeinderat entschieden haben, ob sie aktualisiert und eventuell in verschärfter Form fortgeführt werden soll. Sicher ist jedenfalls: Bei der Rückgewinnung von Wohnraum ist in der Landeshauptstadt noch Luft nach oben. Die Leerstandsquote ist in den vergangenen Jahren zwar um etwa ein auf zwei Prozent gesunken. Im Vergleich hat es München jedoch geschafft, die Quote innerhalb von zehn Jahren von zwei auf 0,2 Prozent zu drücken. Verstöße werden dort mit bis zu einer halben Million Euro geahndet.