Seniorin vermisst Zwergpinscher: Polizei sucht mit Foto

Karlsruhe. Wie ein Sprecher der Polizei in Karlsruhe am Sonntag sagte, hatte die Frau Jako an einem Pfeiler vor einem Supermarkt angebunden, um einkaufen zu gehen. Als sie am Samstag nach einer Viertelstunde zurückkehrte, fehlte von dem Vierbeiner jede Spur. Nun sucht die Polizei mit einem Foto nach Jako und bittet um Hinweise.

Nach Polizeiangaben beobachteten Zeugen, dass drei Frauen und ein Mann sich mit dem drei Jahre alten Hund beschäftigten, als seine Besitzerin beim Einkauf war. Dann soll der Mann mit einem roten Auto rückwärts zu dem Hund hingefahren sein. Ob die Gruppe Jako mitgenommen hat, ist nicht bekannt. Den Angaben zufolge trägt der Zwergpinscher mit braunem Fell ein pinkfarbenes Halsband mit Glitzersteinen.