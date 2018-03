Sicherheit rund um die Uhr

Mit der Freiwilligen Feuerwehr wird in diesem Jahr die „älteste Bürgerbewegung in Mössingen“, wie es die Kameraden formulieren, 150 Jahre alt. Neben dem nicht-alljährlichen Festprogramm, das sich über das gesamte Jahr hinzieht (wir berichteten), gab es am Wochenende die alljährliche Jahreshauptversammlung. Im nahezu voll besetzten Saal des Feuerwehrhauses in der Goethestraße konnte Kommandant Ber...