Sicherheit vor Kreativität

Der kleine Platz unterhalb des Amtsgerichts soll verschönert werden und die historische Atmosphäre des Horber Marktplatzes ergänzen. Darüber waren sich die Mitglieder des Städtebau- und Sanierungsausschusses beim Vor-Ort-Termin am gestrigen Dienstagabend einig. Doch wie genau das erreicht werden kann, darüber entspann sich eine lebhafte Diskussion – den Anschub dazu gab Kathrin Kinsler.

Die SPD-Politikerin machte sich – entgegen dem Vorschlag der Stadtverwaltung – für eine „offene Variante“ stark. Damit meinte sie, das Gelände an der Vorderseite Richtung Marktplatz wegzulassen und somit Platz für eine Treppe zum Sitzen und Verweilen zu schaffen. „Das würde die beiden Plätze miteinander verbinden und wäre zudem eine spielerische Gestaltung, die das Bild des Marktplatzes aufwertet“, erklärte Kinsler. Die Stadtverwaltung sah eigentlich vor, das Blumenbeet an der Frontseite zu entfernen, um damit die historische Mauer freizulegen – allerdings mit aufliegendem Geländer.

Uneinsehbare Kurve

Denn gleich mehrere Aspekte würden gegen eine offenere Gestaltung sprechen, erläuterte Thomas Hellener, der zuständige städtische Architekt. „Ohne Geländer müssten wir die Treppen sehr flach abfallen lassen, weil sonst kein Fallschutz gewährleistet ist. Aber dann ragen wir zu weit in die Straße hinein.“ Das Ziel der Verwaltung sei das Gegenteil: Wenn das Blumenbeet weg ist, hätte der Verkehr an der engen Kurve um den Löwenbrunnen mehr Platz. „Außerdem wäre durch die Treppe die historische Mauerfront verdeckt, was nicht mit dem Denkmalamt abgesprochen ist“, so Hellener.

Überhaupt seien die vielen kreuzenden Autos vor dem Platz unterhalb des Amtsgericht das Hauptargument gegen eine offene Variante. „Es ist eine interessante Idee, aber an dieser Stelle schwer umsetzbar“, betonte Oberbürgermeister Peter Rosenberger. Die Kurve sei zu uneinsehbar und damit zu gefährlich – oft genug würden schon jetzt Autofahrer ihr Fahrzeug an den Steinen des Blumenbeets zerkratzen.

Dennoch erhielt Kinsler für ihren Vorschlag viel Zuspruch, unter anderem von Elisabeth Schneiderhan (OGL): „Solch ein Platz sollte nicht für den Verkehr, sondern für die Menschen gestaltet werden.“ Für OB Rosenberger nachvollziehbar, doch die falsche Betrachtungsweise. „Gerade weil man auf diesem Platz eine hohe Aufenthaltsqualität genießen möchte, wäre es fatal, sehenden Auges eine Gefährdungssituation zu schaffen.“

Das Gremium war überzeugt, im ersten Schritt wird die historische Mauer freigelegt und auf Treppen verzichtet. Sollte sich die Mauer in einem schlechteren Zustand als erwartet befinden, könne man über weitere Alternativen nachdenken.

Unklar ist zudem noch, wo die geplanten Fahnenmasten hinkommen. Die Optionen: Entweder werden zwei an der Stelle des bisherigen Blumenbeets aufgestellt, wo sie jedoch die Sicht auf den Marktplatz geringfügig versperren, oder es kommen drei vor die Parkplätze des Amtsgerichts. Doch dort könnten die sechs Meter langen Masten, so Thomas Hellener, den historischen Gewölbekellern schaden. Der Ausschuss schob diese Entscheidung daher noch auf.