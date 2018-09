Weil am Rhein. Die Mutter hatte ihren Sohn am Mittwochnachmittag ermahnt, er solle endlich sein Zimmer aufräumen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Kleine wollte dies aber nicht. Er stieß mit der Mutter eine lautstarke Diskussion an und rief schließlich mehrmals laut um Hilfe. Ein besorgter Nachbar hörte die Hilfeschreie und alarmierte die Polizei. Die Beamten baten Mutter und Kind, das Problem in Ruhe zu lösen - und rückten wieder ab.