Kairo. Das Regime am Nil zog alle Register. Die Straßen waren gepflastert mit Plakaten von Präsident Abdel Fattah Sisi. Arme Ägypter erhielten für ihr Kreuz auf dem Stimmzettel Lebensmittelpakete oder Geldscheine. Staatliche Angestellte und Belegschaften von Betrieben wurden gemeinsam in Bussen zur Abstimmung chauffiert. Den Widerspenstigen dagegen drohte der Sprecher der Nationalen Wahlkommission, man werde jeden Nichtwähler mit einer Geldbuße bestrafen. Mehrere Gouverneure versprachen Dörfern mit der höchsten Beteiligung, sie bei der Versorgung mit Wasser und Strom zu bevorzugen. Und das ägyptische Staatsfernsehen inszenierte die dreitägige Abstimmung dann als gut besuchtes, fröhliches Volksfest mit Tanz und Gesang, während Augenzeugen in den Wahllokalen in der Regel nur einen mäßigen Andrang beobachteten.

Und so hat die Strategie des Machtapparates mit ihrer Mischung aus Werben, Drohen und Bestechen am Ende nur bedingt genützt. Nach ersten inoffiziellen Ergebnissen, die in Ägyptens Staatspresse veröffentlicht wurden, stimmte gut ein Drittel der 60 Millionen Wahlberechtigten für Sisi.

Ein Alibi-Kandidat als Gegner

22 Millionen votierten für den amtierenden Präsidenten, der damit mehr als 96 Prozent der gültigen Stimmen erhielt. Lediglich 720 000 Menschen machten ihr Kreuz beim Alibi-Konkurrenten Moussa Mostafa Moussa, einem obskuren Architekten und Baustoffhändler, der eigentlich auch Sisi unterstützt. Offenbar zwei Millionen Menschen dagegen schrieben aus Protest andere Namen auf die Zettel und machten diese damit ungültig. Das amtliche Endergebnis soll am Montag bekannt gegeben werden.

Ob die Angaben der Behörden zu Wahlergebnis und Wahlbeteiligung tatsächlich der Realität entsprechen, ist nach der jahrzehntelangen Praxis von Fälschungen und Manipulationen fraglich. Bei der ersten Sisi-Wahl 2014 lag die Beteiligung offiziell bei 47,4 Prozent, während ausländische Wahlbeobachter wie die amerikanische Carter-Stiftung sie auf 20 bis 25 Prozent taxierten. Diesmal melden die Staatsmedien eine Beteiligung von rund 42 Prozent, während ausländische Diplomaten sie erneut als deutlich geringer einschätzten.

Im Vorfeld hatte Sisi alle ernsthaften Mitbewerber ausschalten lassen. 14 ägyptische Menschenrechtsorganisationen riefen daraufhin die Bevölkerung auf, diese „Farce einer Abstimmung“ zu boykottieren. Die Herrschenden hätten „selbst die Mindestanforderungen für eine freie und faire Wahl zertrampelt“, schrieben sie. Ähnlich kommentierte auch Timothy Kaldas vom Tahrir-Institut für Politik des Mittleren Ostens in Washington: „Die Wahl war schon gefälscht, bevor überhaupt der erste Stimmzettel angekreuzt war.“ Martin Gehlen