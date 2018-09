Sizilianischer Flüchtlingsvater

Palermo. Bei uns sind alle willkommen.“ Palermos Bürgermeister Leoluca Orlando (71) breitet beide Arme weit aus, als er hinzufügt: „In diesem Jahr sind schon rund 80 000 Flüchtlinge aus Afrika gekommen.“ Während die italienische Regierung ihren Kurs in der Flüchtlingspolitik immer mehr verschärft, macht sich Orlando für humanitäre Hilfe stark. Der Hafen Palermos stehe für Rettungsschiffe immer offen, betonte der Bürgermeister im Sommer – und stellte sich damit offen gegen die neue Regierung in Rom.

In mehr als 2500 Jahren Geschichte war Sizilien immer ein Brückenpfeiler zwischen Afrika und Europa. Orlando nennt seine Stadt manchmal die nördlichste Afrikas. Ehrengäste erhalten beim Empfang im barocken Palazzo delle Aquile, Palermos Rathaus, vom Bürgermeister als Geschenk ein Seidentuch, das mit dem Anfangsbuchstabe des Stadtnamens bedruckt ist – in den Schriften der vier Kulturen, die Palermos Stadtgeschichte prägen: Phönizisch, Griechisch, Lateinisch und Arabisch.

Leicht zu verschrecken ist der 71-jährige Bürgermeister nicht. Orlando wurde weltbekannt, weil er im Kampf gegen die Mafia Mut zeigte, wie heute in seinem Werben für Europa. Für sein Engagement erhielt er in diesem Jahr den Heine-Preis. Kultur Europas statt Cosa Nostra will Orlando zur Kernmarke Palermos machen. Er ist einer der schärfsten Kritiker der nationalistischen Politik des Innenministers Matteo Salvini von der Lega Nord. Nur in einer Feststellung stimmt Orlando mit Salvini überein: Europa hat Italien mit dem Flüchtlingsansturm zu wenig unterstützt.

Wer durch Palermos Altstadt und Geschäftsstraßen schlendert, sieht an vielen Geschäften eine Plakette, die signalisiert: Hier wird kein Pizzo gezahlt. Den Pizzo kassierte früher die Mafia wie eine Steuer von den Händlern, egal ob groß oder klein. „Die haben ihr Geschäft auf Immobilien, das Geschäft mit Glücksspielen und andere internationale Märkte verlagert“, sagt ein Krawattenhändler.

Dass Orlando mehr Glaubwürdigkeit hat als die meisten anderen politischen Persönlichkeiten Italiens, liegt auch an seiner Vita. Er hat gemeinsam mit dem Staatsanwalt Giovanni Falcone die Mafia bekämpft. Wer vom Flughafen zur Stadt fährt, kommt an dem Denkmal vorbei, das die Stelle markiert, an der 1992 am 23. Mai 500 Kilogramm unter der Autobahn versteckter Springstoff Falcone, seine Ehefrau Francesca Morvilla, eine Jugendrichterin und drei Leibwächter zerfetzten. Der Flughafen Palermos trägt den Namen Falcones und seines Freundes und Kollegen Paolo Borsellino, der knapp zwei Monate später einem Mafiamord zum Opfer fiel.

Mafia ist nicht mehr so mächtig

Orlando steht immer noch unter täglichem Polizeischutz. Er hält die Bekämpfung der Mafia weiter für notwendig. Im letzten Jahr wurde, kurz vor dem Jahrestag des Attentats auf Falcone, der Mafiaboss Giuseppe Dainotti auf offener Straße von Rivalen erschossen. Die Cosa Nostra sei aber nicht mehr die Gefahr, die sie einstmals war, sagt der Bürgermeister. Papst Franziskus habe das Klima verändert. Die Mafia habe zu viele Unterstützer in der Kirche gehabt.

Orlando trägt seinen Stolz auf seine Stadt so sichtbar wie seine breite, über die Schulter geschlagene Schärpe mit den grün, weiß, roten Streifen, den Farben Italiens. Stämmig ist der Mann mit dem markanten Kopf – sein Gesicht zerfurcht wie eine von Wind, Sonne und Stürmen verwitterte Landschaft, dicke Falten unter den Augen, starke Brauen und weiße Marmorierung im kräftig-vollen Haarschopf. Er kann wortreich gute Laune verbreiten – oder zornig und leidenschaftlich gegen den neuen Nationalismus in seinem Land wettern.

Bei den jüngsten Regionalwahlen haben die Kandidaten der Lega und der Fünfsternebewegung die meisten Stimmen erhalten. Mit um so mehr Entschiedenheit betont Orlando: „Ich bin im letzten Jahr mit großer Mehrheit wiedergewählt worden, obwohl ich immer die Offenheit unserer Stadt für Flüchtlinge erklärt und praktiziert habe.“ Er ist überzeugt, dass Europa Zuwanderung braucht, um seine Wirtschaftskraft zu erhalten und weiter zu entwickeln, sagt er im Gespräch mit der SÜDWEST PRESSE. „Migration ist ein Menschenrecht“, sagt er. Er spricht perfekt Deutsch, hat in Heidelberg studiert, Recht und Philosophie, letzteres bei dem Philosophen Hans-Georg Gadamer.

„Der Nationalismus gefährdet alles, was Europa heute ausmacht“, sagt er. Den Städten und ihrer Führung komme ein größeres Gewicht als bisher zu. Deshalb verstärkt Orlando die Zusammenarbeit mit möglichst vielen Städten, nicht nur in Europa. In Baden-Württemberg sieht er sich dabei mit Mannheim und seinem Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz auf gleichem Kurs. Eine besondere Verbindung besteht auch zu dem Hohenloher Unternehmer Reinhold Würth, der die Renovierung der Capella Palatina im Normannenpalast maßgeblich mitfinanzierte und Ausstellungen mit Sammlungen seiner Werke nach Palermo bringt. Dafür erhielt Würth kürzlich die Ehrenbürgerwürde Palermos.